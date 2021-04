WhatsApp, nuovo problema per gli utenti: cosa sta succedendo

Spunta un nuovo problema per gli utenti di WhatsApp. Infatti un nuovo bug sta dando problemi sia ad iOS che Android: andiamo a vedere cosa sta succedendo.

La piattaforma di messaggistica istantanea, WhatsApp, presenta un nuovo problema per tutti gli utenti. Infatti l’app con oltre 2 miliardi di download sta affrontando non pochi problemi, con un nuovo bug che sta facendo infuriare l’intera utenza e che colpisce sia i device iOS che quelli Android. Il nuovo problema sta affliggendo soprattutto la versione Beta dell’applicazione per tutti i sistemi operativi Android.

Il bug riguarderebbe proprio la visualizzazione della notifica riguardante i messaggi vocali. Infatti, invece di mostrare la scritta ‘messaggio vocale‘, sulla notifica vedremo un’inspiegabile serie di numeri. Specifichiamo, però, che questo bug riguarda esclusivamente la visualizzazione e non ci saranno problemi nella riproduzione del messaggio audio in questione. Un bug evidenziato dal nuovo aggiornamento Android, ma non è detto che non si possa presentare anche su iOS.

WhatsApp, risolto il problema del backup per gli utenti: arriva la nuova funzione

Ma se da una parte gli utenti di WhatsApp si trovano ad affrontare un bug dopo l’altro, dall’altra l’applicazione di Menlo Park è pronta a lanciare tantissime novità. Tra queste infatti troviamo una nuova funzione pronta a permettere il backup delle proprie chat di WhatsApp, anche se si passa da un device Andoid ad uno Apple e viceversa. Il tasto rivoluzionario dovrebbe essere implementato a breve ed è pronto a soddisfare gli utenti.

L’arrivo della nuovissima funzione, infatti, dovrebbe permettere lo stop ad applicazione di terze parti come WhatsApp Plus, GB WhatsApp e tutte quelle app che promettono di trasferire le chat da un sistema operativo all’altro. Inoltre queste applicazioni, spesso, portano WhatsApp a sospendere l’account di diversi utenti. Quindi a breve tutti gli utenti potranno cambiare il proprio smartphone senza il problema di perdere le proprie chat all’interno dell’applicazione, passando quindi da iOS ad Android, e viceversa, senza alcun problema.