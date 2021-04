L’attrice romana, protagonista nell’ultima fiction che ha riscosso un’enorme successo su Canale 5, ha sorpreso tutti con un gesto inaspettato.

Sabrina Ferilli ha un cuore d’oro. Certo, non è una novità questa, ma l’attrice romana questa volta è riuscita a commuovere tutti con il suo gesto. La protagonista della fiction “Svegliati amore mio”, ha deciso di offrire il pagamento di uno stipendio e la sua disponibilità a sostenere le spese legali di Riccardo Cristello.

Si tratta dell’operaio tarantino di ArcelorMittal licenziato dopo avere condiviso su Facebook un post in cui invitava i suoi amici “virtuali” a guardare su Canale 5 la fiction diretta dalla coppia Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

Sabrina Ferilli, gesto nobile dell’attrice: fan commossi

Il sindacato ha deciso di ringraziare pubblicamente Sabrina per la sensibilità mostrata nei confronti di Riccardo e della solidarietà di cui si è resa protagonista concedendo all’uomo lo stipendio di un mese e le spese legali.

“Ringraziamo Sabrina Ferilli per la sensibilità e la solidarietà dimostrate in queste ultime ore – fa sapere il sindacato Usb di Taranto a LaPresse -. L’attrice ha telefonato a Riccardo Cristello dopo aver appreso che il lavoratore dello stabilimento siderurgico di Taranto era stato licenziato. A Sabrina Ferilli va il ringraziamento, mio e di tutto il sindacato che rappresento, per aver offerto al lavoratore la propria immediata disponibilità a sostenere le spese legali, oltre al pagamento di uno stipendio”.