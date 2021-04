Royal Family, la Regina Elisabetta ha deciso: cambio a Buckingham Palace. Dopo la morte del Principe Filippo sua Maestà ha bisogno di più sostegno

La morte del principe Filippo ha cambiato gli equilibri all’interno della Royal Family. Al di là dei suoi modi di fare, era un trait d’union importantissimo, oltre che un sostegno imprescindibile per la Regina Elisabetta. Dal 9 aprile qualcosa si è rotto a Buckingham Palace e ci sarà bisogno di affiancare Sua Maestà in modo diverso. Se da un lato è vero che la monarca non abdicherà, sicuramente andrà seguita con maggiore forza da parte degli altri Windsor.

Fonti reali hanno affermato come Elisabetta abbia ancora la devozione nel ricoprire il proprio ruolo, ma “gli alti funzionari e i membri della famiglia la terranno d’occhio più da vicino, non facendole mancare quel sostegno morale di cui ora ha bisogno”.

Poi aggiungono: “Nessun singolo individuo potrebbe mai prendere il posto del Duca di Edimburgo, ma forse tutti loro riuniti riempiranno parte del vuoto che si è lasciato alle spalle”.

Parlando al Daily Mail, le fonti hanno confermato che da tempo nei piani di Buckingham Palace c’è individuare una figura che possa “accompagnare” la regina.

LEGGI ANCHE >>> Principe Filippo, Harry si sente in colpa: il motivo della sua sofferenza

LEGGI ANCHE >>> Regina Elisabetta, arriva la decisione dopo il lutto: è ufficiale

Royal Family, la Regina Elisabetta ha deciso: avrà maggiore sostegno dopo la morte del principe Filippo

La Royal Family sta pensando di individuare la persona più giusta per pianificare insieme il futuro.

Già durante la pandemia dell’ultimo anno, il ruolo del principe Carlo, di Camilla, del principe William e di Kate era diventato più centrale. Una transizione inevitabile che non può essere più rinviata.

“È un modo molto pratico per sostenere la regina. Sua Maestà lo apprezza davvero e non lo dà per scontato. Per cui si continuerà su questa strada”, spiega una fonte reale al Daily Mail.

“Vedremo i membri più esperti della famiglia prendere più investiture e alcuni dei doveri fisicamente più gravosi della Regina, oltre a uscire con lei quando lascia la residenza reale“.

Lord Charteris, l’ex segretario privato della regina, ha detto all’autore Gyles Brandreth che “il principe Filippo è l’unico uomo al mondo che abbia trattato la regina semplicemente come un altro essere umano. Questo le mancherà davvero molto. C’è bisogno di starle vicino per aiutarla a superare un momento così difficile alla sua età“.

Insomma nonostante la volontà di rimanere in carica per il grande senso del dovere che l’ha sempre contraddistinta, Elisabetta inizierà una nuova fase del suo regno.