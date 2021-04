Ufficiale, un giocatore del Real Madrid è risultato positivo al Covid. Grossa tegola per Zidane in vista della gara di Champions League contro il Liverpool.

Il coronavirus non risparmia nessuno. In Spagna, ad esempio, l’incidenza dei contagi registrata negli ultimi 14 giorni è di 199 casi positivi ogni 100.000 abitanti. Secondo i dati del Ministero della Sanità una crescita di quasi 17 punti rispetto a venerdì.

Fernando Simón, responsabile del team di risposta nazionale alla pandemia, ha detto in conferenza stampa che si tratta dei contagi che risalgono “più o meno al periodo della Settimana Santa”. E tra i contagi delle ultime 24 ore bisogna segnalare la positività di un big del Real Madrid.

Real Madrid, tegola per Zidane: perde un big causa Covid

Zidane sarà preoccupato dinanzi all’emergenza difensiva che gli si è presentata in queste ore. Sergio Ramos, capitano e leader blancos è risultato positivo al Covid e in vista della gara di Champions League contro il Liverpool, il Real Madrid è in piena emergenza.

L’annuncio del club madrileno: “El Real Madrid C. F. comunica que nuestro jugador Sergio Ramos ha dado resultado positivo en el último test de COVID-19 que se le ha realizado”. “Il Real Madrid CF annuncia che il nostro Sergio Ramos è risultato positivo all’ultimo test COVID-19 effettuato”.