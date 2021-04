La puntata dell’Isola dei Famosi di giovedì passerà alla storia. Non era mai successo dall’inizio del programma.

Tra gli appuntamenti del 22 e 26 aprile verranno presentati sei nuovi concorrenti all’Isola dei Famosi. I primi cinque nuovi concorrenti sono già volati dall’altra parte dell’Oceano e sono in quarantena.

I loro ingressi nel programma targato Mediaset e in onda in prima serata su Canale 5 sono previsti tra giovedì 22 aprile e lunedì 26 aprile. Il sesto concorrente invece, Ignazio Moser, è ancora in Italia ed entrerà solo in un secondo momento.

I sei nuovi concorrenti sono: la soubrette Manuela Ferrera, l’attrice Emanuela Tittocchia, la showgirl Rosaria Cannavò, il modello Ludovico Vacchelli, l’ex protagonista de La Pupa e il Secchione Matteo Diamante e l’ex ciclista Ignazio Moser.

Isola dei Famosi, accadrà giovedì: è la prima volta nella storia

Per la prima volta nella storia del reality l’Isola dei Famosi verrà registrata. Il motivo è lo stesso che ha portato giovedì scorso alla sospensione del secondo appuntamento settimanale, ossia Supervivientes.

L’edizione iberica, così come quella italiana, si svolge alle Honduras, ed entrambi i format hanno in comune luoghi come la Palapa e Playa Palapa. In Spagna per di più il programma va in onda per ben tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e la domenica. Per evitare dunque eventuali scontri e problemi tecnici, Canale 5 ha deciso di registrare la puntata del giovedì con qualche ora di anticipo.