Ilary Blasi, boom pazzesco per la conduttrice: applausi scroscianti

Boom pazzesco – atteso e desiderato – per Ilary Blasi che conquista e convince: applausi scroscianti per la conduttrice

Ilary Blasi finalmente convince e conquista il difficile pubblico italiano. Finalmente l’Isola dei Famosi torna a risalire in fatto di spettatori e share: 3.440.000 spettatori pari al 19,94%. Nonostante la prorompente partenza (21,68% di share, 3.602.000 spettatori) i dati erano calati di parecchio, soltanto una settimana fa sono stati registrati il 17,10% e 3.111.000 telespettatori.

La puntata ha regalato particolari momenti di suspence ed alta audience, grazie anche a Brando Giorgi ed alla sua sfuriata con gli altri naufraghi, il ritorno, tanto atteso, di Elisa Isoardi, Vera Gemma e Miryea Stabile. Una sorpresa è stata senza dubbio la punizione a Angela Melillo per aver infranto una regola: ha aiutato Elisa Isoardi a mangiare una ricompensa che non aveva guadagnato. Inoltre, Drusilla Gucci ha rifiutato Playa Esperanza in seguito all’eliminazione, ma la ciliegina è stata posta con il ritorno di Akash Kumar.

Ilary Blasi festeggia, gli ascolti degli altri programmi di lunedì 12 aprile

La 2^ puntata de #LaFuggitiva INIZIA ORA su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay ➡️ https://t.co/OcLMin89De pic.twitter.com/kBNYTO8518 — Rai1 (@RaiUno) April 12, 2021

Per quanto riguarda la serata di Rai 1, nonostante gli ottimi risultati di Ilary Blasi, a vincere è stata comunque la fiction La Fuggitiva con il 20,8% di share pari a 5 milioni di spettatori. Le altri reti Rai, invece, hanno raccolto 1.100.000 spettatori (4,3%) con Troppo Napoletano su Rai 2, 3.066.000 spettatori (12,1%) con Report su Rai 3.

La Mediaset ha raccolto certamente dati minori: 1.540.000 spettatori (6,6%) con Fast & Furious 5 su Italia 1 e 1.007.000 spettatori (4,8%) con Quarta Repubblica su Rete 4.