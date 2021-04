Funerali principe Filippo, modifiche anche in Formula 1: cosa cambia

Anche la Formula 1 si adegua ai funerali del principe Filippo e apporta modifiche al GP di Imola. Ecco cosa cambia

Risale ad ormai qualche giorno fa la scomparsa del principe Filippo di Edimburgo, marito della Regina Elisabetta. I funerali del reale britannico si terranno il prossimo sabato 17 aprile alle ore 16 italiane, con una cerimonia intima che prevederà la presenza di un massimo di 30 persone.

Ci saranno gli occhi di tutto il mondo su uno degli eventi con più rilevanza storica degli ultimi anni. Anche la Formula 1 ha deciso di adeguarsi, apportando alcune modifiche alla tabella di marcia per il Gran Premio di Imola, in programma proprio il prossimo weekend. Ecco cosa succederà a livello logistico e quali cambiamenti verranno apportati.

Funerali principe Filippo, qualifiche di Imola anticipate alle 14

Le qualifiche del prossimo GP di Formula 1 ad Imola, inizialmente in programma alle ore 15 di sabato 17 aprile, sono state anticipate alle ore 14 dello stesso giorno. Una modifica dovuta al fatto che lo stesso giorno – alle ore 16 del pomeriggio – ci saranno i funerali del compianto principe Filippo di Edimburgo. La volontà alla base della scelta è quella di rispettare ed onorare le esequie del marito della Regina Elisabetta, scomparso lo scorso 9 aprile all’età di 99 anni.

Per rispettare il regolamento della competizione, anche gli altri orari dovranno inevitabilmente cambiare. Devono infatti passare non meno di due ore tra FP3 e le Qualifiche. Per questo motivo, le Libere 3 slittano dalle 12 di sabato alle 11. Il venerdì invece, le FP2 partiranno alle 14.30 (e non alle 15), mentre le prime libere si sposteranno alle 11.