Francobolli rari, questo vale 10.000 euro: potreste avere un tesoro!

Tra i francobolli rari, ce n’è uno capace di valere fino a 10.000 euro. Controllate subito, potreste avere un tesoro!

Nel mondo del collezionismo, il “grande classico” sono senza dubbio i francobolli rari. Questo immenso mercato è nato decine di anni fa, quando alcuni appassionati hanno iniziato a conservare dei pezzi rarissimi e quasi introvabili, facendone diventare della propria passione anche un lavoro.

Sono infatti diversi i collezionisti che vivono di questo, con la compravendita di francobolli a prezzi da capogiro. Ce ne sono alcuni che valgono pochi euro, ma i prezzi possono schizzare alle stelle in alcuni particolari casi. Soprattutto per via di errori di stampa o dettagli specifici, ce ne sono diversi capaci di valere decine di migliaia di euro.

Francobolli rari, eccone uno da 10.000 euro

All’interno dell’immenso mondo dei francobolli rari, ce n’è uno che è arrivato a valere ben 10.000 euro. Non è uno scherzo, si tratta di uno speciale pezzo risalente al 1955 in Australia. A causa di un errore di stampa, i componenti vennero montati al contrario e il cigno nero venne mostrato erroneamente su soli 388 esemplari. Inutile dire che questi siano schizzati alle stelle a livello di valore, con tantissimi collezionisti appassionati disposti a spendere fortune pur di aggiungerli alla propria lista.

Provate a controllare nella vostra collezione di francobolli: se ne trovate uno col giugno nero rovesciato, potreste arrivare a chiedere fino a 10mila euro. Ci sono poi alcune testimonianze che parlano di aste finite anche a cifre poco al di sotto dei 100.000 euro! E chissà che il prezzo possa addirittura salire nei prossimi anni.