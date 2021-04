Diego Maradona, spunta un dettaglio incredibile prima di assegnare l’eredità del campione argentino: dove sono finiti i soldi?

Una battaglia che di fatto è cominciata il giorno dopo, ancora prima dei funerali. Perché l’eredità sportiva di Diego Maradona è una cosa, intramontabile. Ma quella materiale che reclamano in molti della sua grande famiglia allargata, è ancora da assegnare. E adesso spunta un dettaglio clamoroso sotto forma di regali che il campione ha fatto a tantissimi parenti quando era in vita.

Dagli archivi di Matias Morla, l’avvocato di Maradona nell’ultimo periodo e fino alla sua morte lo scorso autunno, emergono cifre pazzesche. Regali, solo tra il 2014 al 2020, per 4,7 milioni di dollari distribuiti a pioggia tra mogli, compagne, figlie ma anche sorelle e genitori. Nell’elenco c’è di tutto, dagli appartamenti alle macchine passando per le spese più comuni come quelle per le bollette del telefono e i trattamenti estetici.

Se fossero veri quei documenti (ma al momento nessuno può dubitare del contrario) il quadro di quelli che si facevano mantener dal ‘Diez’ è ampio e articolato. In cima alla lista i cinque figli ufficialmente riconosciuti (Dalma, Gianinna, Diego Jr., Jana e l’ultimo, Diego Fernando). Ma anche l’ex moglie Claudia Villafane e le due ex compagne Veronica Ojeda e Rocio Oliva. E poi i due fratelli Hugo e Raul oltre alle cinque sorelle Ana, Kity, Lili, Maria Rosa e Claudia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Maradona, l’ultimo mistero sulla sua vita: spunta nuovo audio choc

Diego Maradona, fra prestiti, regali e spese per i viaggi dei figli in sei anni è stata spesa una fortuna

Scendendo nel dettaglio, dai conti di Diego Maradona sono usciti 1.410.882 dollari per Rocio Oliva. Poi altri 910.638 dollari per Verónica Ojeda, 900mila per Claudia Villafane, 554.870 per Dalma Maradona e 500.863 dollari per Gianinna. Tra le voci, 225mila dollari per le vacanze e 38 mila dollari per pagare voli privati per le due figlie, 25mila per fare blindare l’auto della Ojeda.

(Getty Images)Ma ci sono anche prestiti, colme uno di 900 mila dollari all’ex moglie Claudia che poi sembra non essere mai stato restituito. A nome di Diego Jr. ci sono due versamenti di 25 e 48 mila dollari tra il 2016 e il 2017 per l’acquisto di una vettura e altri regali. Invece Monica Islas, la madre di Rocio, avrebbe ricevuto quasi 348mila dollari tra viaggi, regali, assicurazioni, spese mediche e auto.

Sullo sfondo, poi, moltissimi appartamenti che Maradona aveva acquistato. Come i sei di Miami, per un valore superiore ai 6 milioni di dollari che dono diventato oggetto di una disputa con l’ex moglie Claudia perché quest’ultima ne rivendica la proprietà esclusiva. La stima complessiva dei beni non è ancora stata completata e potrebbe riservare altre sorprese.