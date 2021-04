Covid, Mattarella: “Ognuno di noi dipende da tutti gli altri”

Intervenuto all’inaugurazione del Centenario dell’anno accademico dell’Università Cattolica di Milano, il presidente Sergio Mattarella ha affrontato anche il tema Covid

Una giornata molto importante quella di oggi per l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano: è avvenuta l’inaugurazione del Centenario dell’anno accademico. Presente in collegamento dal Quirinale anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che – tra le altre cose – ha anche affrontato il tema emergenza Covid in Italia.

“L’Università Cattolica continua ad esprimersi con caratteri e valori specifici, legati alla nostra comunità. Questo senso di appartenenza è stato ribadito con forza durante la pandemia, ricordandoci che ciascuno di noi dipende dagli altri” le sue parole, alle quali ha aggiunto: “Per essere dei buoni educatori, bisogna dare credito ai giovani che riescono a mantenere semper giovane l’intero ateneo“.

Covid, Mattarella: “Atenei fondamentali per il futuro del Paese”

Un intervento gradito quello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione del Centenario dell’anno accademico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. “Il sentimento dell’inquietudine è comune a tutti: sentirsi cittadini del mondo e al tempo stesso pellegrini al suo interno. Una sorta di senso di non appagamento, che è alla base di ogni sforzo e della ricerca scientifica. Gli atenei e la loro azione sono fondamentali per il presente e il futuro del Paese” ha proseguito in collegamento dal Quirinale.

“Voglio associarmi al ricordo di coloro che sono rimasti vittima del Covid nell’ambito dell’Università. Inoltre, esprimo il mio apprezzamento nei confronti degli atenei che hanno proseguito con le loro funzionalità, nonostante le privazioni e le restrizioni del caso” ha poi concluso il presidente Mattarella: “Il contributo dell’Università Cattolica per la crescita del Paese si è espressa in vari momenti“.