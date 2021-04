Coronavirus, bollettino 13 aprile: 13.447 contagi e 476 morti

L’ultimo bollettino Covid emanato dalla protezione civile evidenzia un ulteriore incremento dei contagi in tutto il Paese

Il Coronavirus non arresta la sua corsa in tutto il Paese dove la curva dei contagi continua a salire anche se di poco. A preoccupare è soprattutto l’aumento dei decessi. Il Bollettino odierno, martedì 13 aprile, ci mostra che su 304.990 tamponi processati, 13.447 italiani sono risultati positivi al Covid-19. Nella giornata di ieri erano 9.789 i contagiati (3.658 in meno).

Sale anche il numero dei decessi con 476 persone che hanno perso la propria battaglia contro il virus nelle ultime 24 ore (ieri 358).

In leggero aumento, invece, il numero dei nuovi guariti: 18.160 rispetto ai 18.010 guariti di ieri, lunedì 12 aprile.

Cala invece il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e nei reparti ordinari: rispettivamente si registrano -67 nel primo caso con 3.526 pazienti e -377 nel secondo caso con 26.952 persone ricoverate. Il tasso di positività è 4,4% (-0,7%).

Vediamo qual è la situazione attuale di ogni Regione

In zona rossa troviamo collocate ancora le seguenti regioni: Campania con +1.627 contagi, la Puglia con +1.191 contagi, la Sardegna con +327 contagi e la Valle Aosta con +48 contagi.

In zona arancione: l’Abruzzo, la Basilicata con +184 contagi, la Calabria con +577 contagi, l’ Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia con +371 contagi, il Lazio con +1.164 contagi, la Liguria, la Lombardia con +1.975 contagi, le Marche con +222 contagi, il Molise, le provincie autonome di Bolzano e Trento, il Piemonte, la Sicilia, la Toscana con +934 contagi, l’Umbria ed il Veneto con +883 contagi. Attualmente nessuna Regione è collocata in zona gialla o bianca.