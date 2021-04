Champions League, PSG e Chelsea in semifinale in attesa delle altre due qualificate: emozioni a catena tra i parigini e il Bayern Monaco



Rivincita del PSG che rimane in corsa per la Champions League 2021 mentre i campioni in carica del Bayern salutano prima di arrivare a Instanbul. Quella di Parigi è stata partita bellissima e viva sino alla fine, con la qualificazione in bilico.

Nel primo tempo meglio il Paris Saint-Germain che ha colpito tre fra pali e traverse con Neymar sprecando altre occasioni. Ma nel finale un colpo di testa di Choupo-Moting, ex di giornata, ha riaperto i conti. Il Bayern ha avuti diverse chances per raddoppiare e quindi ribaltare il discorso qualificazione, ma Navas e un po’ di sfortuna hanno negato il miracolo.

Molto meno spettacolo ed emozioni con il contagocce in Chelsea-Porto 0-1. I londinesi hanno contenuto bene, forti del 2-0 maturato all’andata, e tornano in semifinale di Champions League a sette anni di distanza dall’ultima volta. Per i portoghesi la soddisfazione del gol di Taremi al 93′.

Il quadro delle semifinaliste sarà completato domani, 13 aprile con gli ultimi due quarti di finale. Da una parte Liverpool-Real Madrid, con la squadra di Klopp che deve rimontare dopo l’1-3 dell’andata (la vincente giocherà con il Chelsea). E dall’altra Borussia Dortmund-Manchester City con gli inglesi che una settimana fa avevano vinto 2-1. Chi passa avrà il PSG.