Calciomercato Milan, vietato sbagliare: sarà lui l’erede di Ibrahimovic

Il Milan è impegnato su un doppio fronte: centrare la qualificazione in Champions League e trovare il bomber da doppia cifra a prezzi non esorbitanti.

Zlatan Ibrahimovic sembra essere immortale ma è solo un’illusione, una gran bella illusione per il tifo rossonero. Lo svedese a 39 anni (ne compirà 40 il 3 ottobre) continua a essere il perno di una squadra che sembra essere tornata nella posizione che le compete, ma è giusto prescindere da un giocatore della sua età?

La maggioranza direbbe che un Ibra così può giocare anche fino a 50 anni, ma i numeri legate alle sue presenze sul rettangolo verde dicono altro. Ibra è sceso in campo 17 volte su 30, dunque poco più della metà, ed è prossimo a rinnovare di un altro anno il contratto con i rossoneri a poco più di 6 milioni di euro netti a stagione.

Ibra ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita del gruppo ma la sua assenza sul campo, dovuta oltre che agli acciacchi dell’età anche ai 2 rossi diretti ricevuti in stagione, porterà i rossoneri a effettuare scelte obbligate sul mercato.

Calciomercato Milan, vietato sbagliare: sarà Vlahovic l’erede di Ibrahimovic

Che il Milan ha un debole per Dusan Vlahovic è cosa risaputa. Lo stesso vale per l’attaccante serbo cresciuto con il mito di Zlatan, tanto da chiedergli la maglia nell’ultimo Fiorentina-Milan. Un matrimonio combinato che prima di celebrarsi dovrà ricevere la benedizione di Commisso, il quale dinanzi a offerte inferiori a 60 milioni di euro difficilmente darebbe il suo consenso.

Ebbene, per Paolo Maldini la strada per portare Dusan Vlahovic in rossonero si preannuncia ricca di ostacoli. Trattare con il patron Viola non porta mai a dei sconti (vedi Chiesa alla Juventus) e perciò a meno che non venga inserita una contropartita gradita all’imprenditore italo-americano, difficilmente si potrà ricevere uno sconto per il 21enne.