Calciomercato Juventus, pronto il dopo Pirlo: “Agnelli lo ha incontrato”

Calciomercato Juventus, Agnelli avrebbe già incontrato più volte il successore di Andrea Pirlo. Di chi si tratta

La stagione della Juventus si è rivelata decisamente più complicata del previsto. La rosa messa a disposizione del tecnico Andrea Pirlo sembrava potesse essere all’altezza dei massimi obiettivi in Italia e in Europa, ma così non è stato. La vetta della Serie A è sempre più distante, e anzi il club bianconero deve vedersi le spalle dalle inseguitrici. In Champions League invece, inutile sottolineare ulteriormente la débacle contro il Porto.

È per questo motivo che la dirigenza starebbe già lavorando al successore del tecnico bresciano. Stando a quanto riferito dal giornalista Luca Momblano su Juventibus, Agnelli avrebbe addirittura già incontrato il suo successore per pianificare il futuro. Una decisione che avrebbe del clamoroso, e che si ritorcerebbe anche sulla prossima sessione di calciomercato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Real Madrid, tegola per Zidane: perde un big causa Covid

Calciomercato Juventus, c’è Allegri per il dopo Pirlo

Tutti gli indizi portano a Max Allegri: sarà lui il successore di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Ne è sicuro il giornalista ed esperto di mercato Luca Momblano, secondo cui Agnelli avrebbe già incontrato più volte il tecnico livornese. “Pirlo rimane al 29,9%, ma solo se non si dovesse trovare il successore. Sono settimane decisive per Massimiliano Allegri in realtà, che tra un mese e mezzo allenerà la sua prossima squadra” ha spiegato, aggiungendo: “Pare che si sia già sentito con Agnelli e con alcuni giocatori della Juventus”.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato, Gattuso cambia squadra: nuova destinazione dopo Napoli

Si tratterebbe di un clamoroso ritorno, col tecnico livornese chiamato a invertire la rotta e a riportare i bianconeri ai massimi livelli sia in Italia che in Europa. Saranno settimane decisive in questo senso: il futuro di Pirlo è appeso a un filo.