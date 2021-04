Calciomercato Inter, asta con PSG e Real per la stella della Premier

Calciomercato Inter, è ufficialmente partita l’asta con PSG e Real Madrid per una stella della Premier League

L’Inter continua a vincere e si appresta a vincere il suo 19esimo scudetto della storia, il primo ad 11 anni dall’era del Triplete di José Mourinho. Antonio Conte è pronto a festeggiare il ritorno in vetta, seppur l’aritmetica ancora non gli da ragione. A livello societario, la situazione è però ben più complicata rispetto a quella di campo.

Suning sta cercando di trovare acquirenti e di cedere quote della società, per ottenere maggiori introiti. Gli incassi ottenuti dalla vittoria della Serie A, però, potrebbero permettere alla dirigenza di fare un regalo al tecnico Antonio Conte. C’è una stella della Premier League che si è messa in luce quest’anno, e che potrebbe lasciare l’Inghilterra già al termine di questa stagione.

Calciomercato Inter, sfida a Real e PSG per Lingard

È una delle rivelazioni della Premier League: stiamo parlando di Jesse Lingard. L’esterno inglese di proprietà del Manchester United è arrivato in prestito al West Sam lo scorso gennaio, e da allora sta inanellando una serie di prestazioni da grande campione, tanto che i principali top club europei hanno già messo gli occhi su di lui. Secondo quanto riferisce ESPN, oltre a Real Madrid e PSG, anche l‘Inter di Antonio Conte vorrebbe portarlo in Italia nella prossima sessione di calciomercato.

Si potrebbe scatenare una vera e propria asta, per uno dei talenti più cristallini del calcio britannico. Per lui, il Manchester United potrebbe arrivare a chiedere poco più di 30 milioni di euro. Una cifra raggiungibile dai nerazzurri in caso di vittoria della Serie A e di qualche cessione eccellente.