Calciomercato, Gattuso cambia squadra: nuova destinazione dopo Napoli. Il tecnico calabrese rimarrà ad allenare in Serie A

La stagione del Napoli non è stata degna delle premesse. Dopo la vittoria della Coppa Italia nel post lockdown, il presidente De Laurentiis aveva investito una cifra davvero importante sul mercato per assicurarsi un centravanti di alto livello come Osimhen. Il nigeriano tra infortuni e Covid non ha mai trovato quella continuità necessaria per imporsi in Serie A. Con lui in campo la squadra partenopea ha ripreso comunque una marcia degna della Champions, rimanendo in lotta per strappare il quarto posto, attualmente appannaggio dell’Atalanta. Gattuso non sarà comunque confermato, qualsiasi piazzamento riuscirà ad ottenere a maggio. Il Napoli è alla ricerca di un nuovo tecnico, e dopo i sondaggi con Spalletti e Sarri, il nome più gettonato sembra essere Juric, in uscita dal Verona. Dal canto suo anche l’ex allenatore del Milan si sta guardando intorno e avrebbe già individuato la sua prossima piazza.

Calciomercato, Gattuso cambia squadra: dal Napoli alla Fiorentina

La Fiorentina ha bisogno di costruire un progetto solido e futuribile, dopo due anni passati nei bassifondi della classifica. Rocco Commisso è un proprietario molto ambizioso e non vuole lasciare nulla di intentato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio e dalla redazione mercato di Sky Sport, Gattuso sarebbe il preferito per costruire una squadra forte. I due sono accomunati dalle origini calabresi e hanno una reciproca simpatia nota da tempo. Per rispetto del Napoli, il campione del mondo del 2006 non ha voluto firmare ancora pre-accordi, ma i ben informati parlano di una comunione di intenti già sancita. La società viola è pronta a blindare i suoi migliori gioielli, vedi Vlahovic, e ad investire una cifra significativa sul mercato. Tutti argomenti che avrebbero convinto Gattuso a sposare il suo terzo mandato in Serie A. Per l’ufficialità però, bisognerà attendere la fine della stagione.