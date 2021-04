Akash Kumar rivela la sua sofferenza: racconto toccante

L’attore ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, Akash Kumar, rivela la sua reale sofferenza. Il racconto toccante colpisce i fan del reality show.

Torna a parlare ai suoi fans l’attore indiano Akash Kumar. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, eliminato la scorsa settimana, commenta tutte le accuse che gli sono arrivate nelle ultime ore. Infatti, prima di uscire dalla trasmissione, l’attore indiano ha anche avuto uno scontro acceso con l’opinionista Iva Zanicchi. Ma non solo in molti, sia sull’isola che fuori da Palapa, lo hanno accusato di dire diverse falsità.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Ivana Mrazova, lutto in famiglia: anche Tonon si unisce al dolore

Sono tantissimi gli affezionati della trasmissione che lo hanno accusato di essersi inventato presunti ‘attacchi di panico’. Ma il modello indiano non ci sta e risponde per le righe: “7 mesi fa ho sofferto di attacchi di panico“. Il tutto sul proprio profilo Instagram, con Kumar che ha deciso di zittire così tutti gli haters e chi lo ha accusato di essere ‘falso‘ e di aver inventato il tutto.

Akash Kumar, la sua sofferenza su Instagram: “Sono anche dislessico e non so parlare”

La sua esperienza all’Isola dei Famosi è stata molto breve, con Akash Kumar che ha deciso di lasciare il programma dividendo opinionisti e telespettatori a casa. Una volta arrivato in studio ha spiegato come l’esperienza in Honduras, nonostante sia andata male, sia comunque stata abbastanza formativa. Ma non solo, Kumar ha preso spunto anche per parlare dei problemi che ha dovuto affrontare durante la sua vita.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Principe Filippo, Harry si sente in colpa: il motivo della sua sofferenza

Infatti durante la sua vita Kumar ha avuto diversi ostacoli lungo il suo cammino. Prima dell’esperienza al reality ha rivelato di aver perso 18 chili a causa della sua lotta contro la depressione e gli attacchi di panico. Ad aiutarlo ci hanno pensato anche le amicizie fatte durante il reality, come quelle strette con Brando Giorgi e Paul Gascoigne. Infine il modello e attore indiano si è detto di essere dispiaciuto per aver mostrato il suo lato arrogante durante il reality e che comunque l’esperienza all’Isola gli ha fatto bene.