Terremoto, scossa di magnitudo 3 vicino Norcia: la situazione sembra essere sotto controllo. Grande spavento nella popolazione, pesantemente colpita dal sisma del 2016

Torna a tremare la terra nel Centro Italia. Nella zona colpita dal terribile sisma del 2016, è stata registrata una scossa di magnitudo 3 alle 05:15, con epicentro a 4 chilometri dalla cittadina di Preci, in provincia di Perugia. Nulla a che vedere con i 6.5 gradi registrati 4 anni e mezzo fa, ma un grande spavento per tutti gli abitanti della zona che hanno avvertito nitidamente il sisma.

Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l’ipocentro è stato localizzato a circa 10 km di profondità, mentre l’epicentro è a 12 km da Norcia.

Terremoto, scossa di magnitudo 3 vicino Norcia: epicentro a 4 km da Preci

Al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose nella zona di Norcia e Preci. Non è l’unico terremoto registrato nella zona, visto che ieri sera l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia aveva segnalato una scossa di magnitudo 3.1 nella provincia di Macerata. Epicentro individuato a Fiordimonte, ad una profondità di 9 km, alle ore 23.13. Anche in questo caso non sono stati segnalati dei danni a persone o abitazioni della zona.

