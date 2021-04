Principe Filippo, Harry si sente in colpa: il motivo della sua sofferenza è da ricercare nelle scelte personali prese negli ultimi mesi. Una perdita davvero molto dolorosa

Il duca di Edimburgo si è spento “pacificamente” nel sonno il 9 aprile, all’età di 99 anni, come riportato dalla stampa britannica. Una morte che ha sconvolto tutta la Royal Family, molto legata al Principe Filippo e al suo ruolo fondamentale dietro le quinte. Anche il principe Harry era particolarmente affezionato al nonno e non mancherà al suo funerale tra qualche giorno. Il viaggio dagli Stati Uniti è già pronto e grazie ad un’immunità diplomatica potrà evitare anche la quarantena all’arrivo nel Regno Unito.

Il secondogenito di Carlo e Diana è però molto dispiaciuto e si sente in colpa per come sono andate le cose negli ultimi mesi. Secondo una fonte a lui vicina, “gli pesa non essere stato lì al fianco di Filippo negli ultimi istanti, per poterlo salutare un’ultima volta”.

A causa delle restrizioni ai viaggi dovute coronavirus, Harry e Meghan non sono stati in grado di tornare a casa dal loro trasferimento negli Stati Uniti l’anno scorso.

Ma dopo la morte del duca di Edimburgo, la fonte ha dichiarato a US Weekly: “La regina vuole che Harry sia lì. Lui vuole tornare a casa per onorare suo nonno, con cui aveva uno stretto legame”.

Nel frattempo Buckingham Palace ha confermato sabato scorso che il Duca del Sussex tornerà in Inghilterra per il funerale del principe Filippo. La cerimonia andrà in scena alla Cappella di San Giorgio, nel Castello di Windsor il 17 aprile. Appena sbarcato (qualcuno sostiene che sia già arrivato), Harry rispetterà comunque un isolamento fiduciario, rimanendo da solo in un hotel e non dormendo nella sua abituale residenza londinese.

Sarà invece assente Meghan Markle, dopo che il suo medico personale le ha consigliato di non viaggiare per salvaguardare la propria salute. La duchessa del Sussex è in dolce attesa di una bambina, che nascerà negli Stati Uniti la prossima estate.

Dopo la morte di Filippo, la coppia ha rilasciato una dichiarazione ufficiale di cordoglio sul proprio sito web della fondazione Archewell.

Il breve messaggio recitava: “In amorevole memoria di Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo 1921-2021. Grazie per tutto il tuo servizio, ci mancherai moltissimo”.