Noto programma televisivo non va in onda: il motivo

Salta la messa in onda di un notissimo programma televisivo nella giornata odierna. Sorpreso il pubblico del piccolo schermo che accesa la Tv su La7 non ha trovato Tagadà ma Eden-Missione Pianeta

Saltato all’ultimo minuto il programma trasmesso su La7 e condotto da Tiziana Panella, “Tagadà”. Il talk show che si occupa di politica, economia, cronaca e spettacoli in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 14.15 alle ore 18.00 circa è stato bloccato nella giornata odierna, lunedì 12 aprile, a causa di un sospetto caso di Covid.

In onda al suo posto è stato trasmesso uno speciale Eden-Missione Pianeta con la conduttrice e autrice televisiva Licià Colò. Il format in viaggio nel mondo alla scoperta della meravigliosa varietà di vegetazione e tutto ciò che offre la Terra. Un ecosistema complesso che viene spesso minacciato dall’intervento dell’uomo.

Caso sospetto di Covid tra lo staff del programma “Tagadà”

Come annunciato inizialmente, il seguitissimo programma di La7 è stato sospeso nella giornata odierna, lunedì 12 aprile, per un sospetto caso di Covid tra lo staff del format televisivo facendo nuovamente tornare l’incubo dietro le quinte del programma.

Dunque in maniera del tutto precauzionale ed in attesa di ricevere gli esiti dei tamponi, “Tagadà” in diretta ogni settimana dal lunedì al venerdì è stato fermato. L’interruzione è stata ufficializzata al termine del Tg de La7. Ancora non si sa se il talk show tornerà sul piccolo schermo nella giornata di domani, martedì 13 aprile, e in che modalità. Probabilmente come è già successo anche a Bianca Belinguer con “Cartabianca” su Rai3, Tiziana Panella potrebbe tornare in collegamento da casa.