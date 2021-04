Meteo, nuova ondata di maltempo: piogge invadono metà Italia

Una nuova ondata di maltempo invaderà il meteo della penisola. Durante questo lunedì avremo piogge diffuse fino a sera sui settori di Nord e Centro.

La nuova settimana si aprirà con un meteo caratterizzato dal maltempo pronto ad invadere gran parte della penisola. Infatti nelle prossime ore si svilupperanno piogge battenti su quasi metà paese. Le precipitazioni invaderanno gran parte delle regioni settentrionali e centrali. Infatti nelle regioni del Nord avremo piogge ininterrotte su Lombardia, gran parte dell’Emilia Romagna e su molti angoli Friuli Venezia Giulia. Mentre invece al Centro le precipitazioni invaderanno Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna.

Ma non tutta la penisola sarà invasa dalle piogge. Infatti al Sud Italia avremo ancora una situazione meteorologica stabile, con un clima sereno su gran parte del settore. Il maltempo di questo lunedì sarà dovuto soprattutto ad una circolazione ciclonica di passaggio sulla penisola. Così il maltempo invaderà gran parte del paese anche nei prossimi giorni, con piogge e nevicate ad alta quota a Nord ed al Centro. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime ore sull’Italia.

Meteo, ancora maltempo sulla penisola: piogge al Nord e al Centro

Durante la giornata odierna avremo un clima in netto peggioramento sulla penisola. Infatti avremo un meteo caratterizzato dal maltempo su gran parte del paese. Piogge e precipitazioni saranno di rilievo soprattutto sulle regioni settentrionali e centrali, con il vortice di bassa pressione che entrerà dalla Liguria per poi diffondersi. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime ore sui tre principali settori della penisola.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un forte maltempo su gran parte del settore. Infatti qui avremo le piogge diffuse ed abbondanti, con precipitazioni più sporadiche soprattutto sull’Emilia Romagna. In serata avremo anche delle nevicate sulle cime alpine a partire dagli 800 metri. Le temperature invece risulteranno in rialzo, specialmente sulle pianure orientali, con massime che andranno dai 13 ai 19 gradi.

Situazione delicatissima anche al Centro Italia con piogge e precipitazioni che invaderanno gran parte del settore. Le piogge inoltre si diffonderanno a partire dalla Toscana, per poi diffondersi anche su Lazio per quanto riguarda la parte Tirrenica e Marche e Abruzzo per quanto riguarda la costa Adriatica. Le temperature risulteranno in rialzo anche sul settore centrale, con massime dai 15 ai 20 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una situazione più stabile su tutto il settore. Infatti i cieli saranno coperti solamente da innocue velature. Al pomeriggio avremo nubi in leggero aumento con piogge isolate che colpiranno la Campania. Le temperature risulteranno in aumento anche qui, con massime che andranno dai 17 ai 21 gradi.