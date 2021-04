Un lutto ha colpito la famiglia Mrazova. Ivana, modella ed ex valletta del Festival di Sanremo, ne ha dato il triste annuncio sui social.

La vita di Ivana Mrazova è stata travolta da un lutto che è stato improvviso e difficile da digerire. A esalare l’ultimo respiro è stato il padre della modella e a darne il triste annuncio è stata lei stessa attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Lo scatto, molto dolce, ritrae padre e figlia in una vasca da bagno.

La ragazza ha scritto soltanto: “Ciao papà, ti amo”. Sono tanti i commenti dei fan e dei suoi colleghi e amici e tra i tanti vi è anche quello di Raffaello Tonon, amico di lei e del suo fidanzato Luca Onestini, che le ha scritto le sue condoglianze.

Ivana Mrazova, lutto in famiglia: anche Tonon si unisce al dolore

L’ingegnere nel 2005 scoprì di avere un tumore al collo e durante l’intervento chirurgico per rimuoverlo rimasero lesionati alcuni nervi delle braccia e così perse la mobilità degli arti superiori. Per Ivana, che aveva solo tredici anni, fu un trauma vedere il proprio genitore in quelle condizioni di invalidità.

In quegli anni, dopo il padre ammalato, anche il nonno morì poco tempo dopo e per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip fu il momento più duro della sua vita.