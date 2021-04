Isola Dei Famosi, furioso litigio e accuse pesanti: squalifica in arrivo?

Furioso litigio e pesanti accuse in Honduras, possibile squalifica? Stasera all’Isola dei Famosi ci sarà molto di cui discutere

Brando Giorgi ha fatto molto discutere per la sua strategia di isolamento in Honduras tanto da indurre gli altri a pensare che la sua fosse una tecnica particolare. Lui ha affermato di voler vivere l’Isola in maniera differente ed ha deciso fermamente di proseguire per la sua strada. La problematica si è accentuata all’uscita di Beppe Braida: quando quest’ultimo è uscito dal programma ed erano tutti in fila per salutarlo, è sopraggiunto Giorgi che ha chiesto spiegazioni su quanto stesse accadendo. Alla risposta della restante parte dei naufraghi, l’isolano ha deciso di prendere la sua parte di riso e tornarsene alla sua capanna.

Il comportamento non è piaciuto né ad Andrea Cerioli, né a Gilles Rocca. Nel primo caso, Cerioli ha affermato: “Non mi sta bene che sta in isolamento solo per dormire, se vuole rendersi autonomo che lo faccia per tutto. Non è che quando è pronto, viene qui e poi se ne va”.

Litigio sull’Isola dei Famosi: guai in vista per Giorgi?

Quanto a Gilles Rocca, dapprima si è lamentato col resto del gruppo, poi ha deciso di parlare con il diretto interessato: “Finché è un gioco va bene, ma qui si tratta di vita vera e sappiamo perché Beppe è andato via. Non è stato bello che hai preso del riso e sei andato via, hai fatto l’ennesima figura di me**a”.

Dall’altro lato, l’attore romano Giorgi ha affermato: “Ho fatto una figura di me**a? Se uno riflettesse un po’ prima di parlare… è arrivato il capobranco”. La querelle si è conclusa, ma quando Fariba ha portato un altro po’ di riso all’attore, l’ha allontanata dicendo: “No Fariba, meglio di no, altrimenti oggi vengo lì, prendo Gilles e lo rispedisco in Italia a calci nel culo”.