Io Apro, Roma blindata per la manifestazione dei ristoratori – VIDEO

È in corso in queste ore Io Apro, la manifestazione dei ristoratori che ha obbligato il comune di Roma a blindare il centro

Com’era già stato annunciato, intorno alle ore 14:30 ha preso il via la manifestazione non autorizzata di Io Apro. Centinaia di ristoratori stanno protestando in queste ore nel centro di Roma, prendendo di mira Palazzo Chigi, Montecitorio e il Senato.

Io Apro, la situazione controlli a Roma

Per via del movimento Io Apro e della manifestazione ora in corso, il comune di Roma ha deciso di blindare completamente il centro della città.

Ci sono decine di transenne e forze dell’ordine a controllare le persone sia in entrata che in uscita. Previsti controlli anche ai caselli autostradali e nelle stazioni ferroviarie, così da fermare l’eventuale ingresso di altre persone.