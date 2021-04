Ibrahimovic al ristorante in zona rossa: guai per l’attaccante svedese

Nella giornata di ieri, l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic è andato in un ristorante nonostante la zona rossa

Ancora guai per Zlatan Ibrahimovic. Durante la partita di sabato sera contro il Parma, lo svedese è stato espulso dall’arbitro Maresca per delle lamentele di troppo e salterà sicuramente la prossima sfida di domenica contro il Genoa. Il weekend turbolento dell’11 rossonero si è concluso però solamente ieri a pranzo, quando ha fatto aprire un ristorante da un suo amico nonostante la zona rossa.

A rivelarlo Fanpage.it, secondo cui insieme a lui c’era anche l’ex compagno di squadra Ignazio Abate. Il pranzo sarebbe costato 300 euro a testa, e non mancano le polemiche per l’infrazione dell’attaccante svedese. Non si è fatta attendere la risposta del titolare di “Tano passami l’olio”, il luogo dell’incontro.

Ibrahimovic al ristorante: “Solo un incontro di business”

“Ibrahimovic, Abate e un altro loro carissimo amico sono venuti a trovarmi ieri a pranzo. Siamo stati nel mio ristorante un paio d’ore e poi sono tornati a casa. É stato un incontro tra amici, abbiamo discusso d’affari e chiacchierato. Non hanno pranzato, abbiamo solo bevuto un bicchiere di vino tutti insieme” ha spiegato il titolare di Tano passami l’olio, il ristorante dove è avvenuto il tutto.

Lo chef si sarebbe poi scagliato contro i giornalisti, quando gli è stato fatto notare che il suo ristorante sarebbe dovuto rimanere chiuso per via della zona rossa. “Ma quale c***o di pandemia, la smettete di rompere i cog***i con sta pandemia?!” le parole riportate da Fanpage.it.