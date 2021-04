Covid, le possibili riaperture dal 20 aprile: ristoranti, cinema e palestre

Dal 20 aprile lo scenario potrebbe cambiare per tutta Italia con un ritorno alla zona gialla e possibili ulteriori aperture

Ottime novità e parziali ripartenze per quelle regioni che si collocheranno come rischio contagio nelle zone gialle d’Italia. Verso questa direzione – stando alle ultime indicazioni dell’Rt – potrebbero essere le regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Liguria, Veneto. A detta del governatore Attilio Fontana “in Lombardia accadrà a fine aprile”, quindi sarebbero soltanto Campania, Puglia, Sardegna, Val d’Aosta ad essere escluse da quest’aria positiva.

Ad ogni modo, stando ad una scala di priorità ci sarebbero tre categorie che chiedono di poter ripartire in totale sicurezza e prima di tutto: ristoranti e bar, cinema e musei, palestre e piscine. Per quanto riguarda la prima categoria, l’ipotesi al vaglio del CTS è quella di un’apertura con orari ridotti e con l’ausilio dello spazio all’aperto con annessa sospensione della tassa di utilizzo.

Covid, riaperture dal 20 aprile: cinema e palestre

Cinema e palestre chiedono di riaprire. Sono due delle categorie maggiormente penalizzate dalla prolungata chiusura e da un mancato protocollo che tuteli sì, i cittadini, ma che supporti anche imprenditori e proprietari di aziende. Per quanto riguarda cinema e musei, è atteso in questi giorni l’incontro del Ministro Franceschini con il CTS per mettere a punto un protocollo efficace che potrebbe prevedere qualcosa che si avvicini al famoso “passaporto vaccinale”.

Per le palestre, invece, sempre per quanto riguarda la zona gialla, il protocollo sembra essere sempre lo stesso: mascherine, spogliatoi limitati e sanificazione ogni qualvolta sia necessario.