L’ultimo bollettino medico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di una drastica diminuzione di casi nel Bel Paese.

Un gruppo di manifestanti che avevano bloccato il traffico sul Muro Torto è stato caricato dalle forze dell’ordine a piazzale Flaminio. Altri manifestanti si stanno ora muovendo su via del Corso in direzione piazza del Popolo per ricongiungersi al primo gruppo.

Tensione a piazza San Silvestro con un lancio di petardi ed oggetti da parte dei manifestanti contro le forze dell’ordine schierate in tenuta antisommossa. I manifestanti stanno chiedendo di andare verso Montecitorio gridando: “Lamorgese a casa”.

Mostrando le manette, simbolo degli “arresti domiciliari ai quali siamo costretti da un anno”, i manifestanti rivolti al ministro dell’Interno hanno detto: ‘Noi non siamo criminali ma pacifici. Siamo qui solo per dire che vogliamo lavorare, è un nostro diritto”.

“Non siamo partite Iva, siamo persone, siamo famiglie – dice un manifestante arrivato da Napoli – non siamo delinquenti, siamo persone che lavoravano 14 ore al giorno”. Mentre un altro aggiunge: “Ci negano anche il diritto di manifestare. E’ stata un’impresa arrivare qui”.

Coronavirus, bollettino 12 aprile: 9.789 contagi e 358 morti

La curva epidemica, anche se di poco, continua a salire. Nella giornata di ieri si erano registrate 15.746 nuove positività mentre il bollettino di oggi, lunedì 12 aprile, ci mostra che ad aver contratto il virus sono 9.789 persone. I decessi sono 358 mentre il numero di guariti è di

⁣Coronavirus, bollettino di oggi:

• 9.789 contagiati

• 358 morti

• 18.010 guariti

+8 terapie intensive | +78 ricoveri

190.635 tamponi

Tasso di positività: 5,1% (-1,1%)

13.125.458 dosi di vaccino somministrate in totale