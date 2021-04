Carlo Conti, si cambia: la decisione Rai spiazza tutti in vista del ritorno in video di uno dei conduttori più amati. Ecco cosa succederà



L’attesa del pubblico è finita, o quasi, anche se il ritorno in video di Carlo Conti in prima serata su Rai 1 si tinge di giallo. Il suo prossimo impegno sarà il ritorno alla condizione di Top Dieci, il game show con ospiti Vip che aveva debuttato un anno fa con una buona risposta del pubblico.

Il programma ci sarà, su questo non ci sono dubbi e i promo che sta mandando in onda Rai 1 negli ultimi giorni lo confermano. Resta da stabilire quando, perché la prima puntata era prevista per sabato 10 aprile, poi è slittata a sabato 17. In realtà però come spiega TvBlog, l’atteso scontro tra Conti e Maria De Filippi al timone del ‘Serale’ di Amici non ci sarà.

La Rai infatti ha deciso che il debutto di Top Dieci sarà rimandato ancora. La puntata inaugurale, in prima serata su Rai 1, è stata spostata a venerdì 23 aprile e farà anche cambiare programmi a Serena Rossi. In quella occasione infatti doveva essere trasmessa la puntata finale di ‘Canzone Segreta’, con il meglio della prima stagione, ma per ora è tutto bloccato.

Carlo Conti torna in tv ma cambia collocazione, la decisione della Rai che non dispiace a Mediaset

Cosa ha portato a questa decisione? Semplicemente in Rai non hanno voluto mettere Carlo Conti contro la corazzata Queen Mary. Con C’è posta per te prima e ora con Amici, la De Filippi batte regolarmente la concorrenza, anche quella di Rai 1 e il timore era che potesse fare lo stesso anche contro Top Dieci.

Conti e la De Filippi sono molto amici (scritto minuscolo) e lui è stato anche ospite più volte nelle sue trasmissioni, quindi non può essere un problema tra di loro. Rimane in fatto chela Rai ha deciso di lasciare campo libero e non ha ancora comunicato cosa sarà trasmesso il sabato per arginare le perdite.