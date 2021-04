Bianca Guaccero positiva al Covid: le sue condizioni – VIDEO 

Questa volta il Covid non ha lasciato scampo neppure alla bellissima Bianca Guaccero. La conduttrice lo ha annuncio in collegamento video con “Detto Fatto”

Il Coronavirus non da tregua proprio a nessuno e spesso crea non pochi disagi a chi è impegnato nel mondo della televisione. Tra i tanti artisti e conduttori, questa volta a fare i conti con il Covid è la bellissima Bianca Guaccero. La conduttrice ha annunciato, attraverso la sua trasmissione, di aver contratto il virus.

Una brutta notizia in primi per la Guaccero la quale avrebbe appreso la sua positività attraverso un test rapido, ma in attesa del test molecolare, l’attrice dovrà rimanere in isolamento. D’altronde, i sintomi riconducibili al virus l’avrebbero già portata a dare per certo il risultato del test rapido anche se questo solitamente sembrerebbe essere poco affidabile.

La bellissima conduttrice sarà quindi costretta a lasciare il timone della propria trasmissione in onda su Rai2, “Detto Fatto”, nelle mani di Carla Gozzi e Jonathan Kashanian come è già accaduto oggi.

La bellissima conduttrice di “Detto Fatto” ha atteso la messa in onda del programma per dare la notizia al suo pubblico con un collegamento video: “Purtroppo anch’io ho contratto il virus. Nonostante io sia una persona che è stata quasi presa in giro nel tempo per il mio essere fissata e attenta a tutto”.

Bianca Guaccero ha inoltre lanciato un appello social alla sua Regione (Puglia) invitando tutti a stare molto attenti: “Non bisogna abbassare mai mai mai la guardia. Non so proprio come sia potuto succedere!”.

La conduttrice è dunque in attesa dell’esito del tampone molecolare, che dovrebbe ricevere questa sera, ma troppe coincidenze le fanno pensare di essere sicuramente positiva. Bianca ha raccontato di essersi svegliata ieri con un po’ di febbre e tosse, subito dopo il test rapido le ha dato la positività al Covid. Attenderemo nuovi aggiornamenti.