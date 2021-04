Anticipazioni Uomini e Donne: Samantha nel caos, Gemma in confusione

Le anticipazioni di Uomini e Donne di lunedì 12 aprile prospettano grandi cose tra Gemma Galgani e la sua confusione ed il caos di Samantha

Una nuova puntata di Uomini e Donne aspetta il pubblico dell’amato dating show alle 14:45 con Maria De Filippi e tante nuove querelle a seguito. Stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che al centro della puntata ci sarà ancora una volta Gemma Galgani che, chi la segue assiduamente, sa che non smette di regalare spettacolo.

Anche oggi, infatti, la dama torinese sarà in studio, ma senza notizie positive: è ancora single ed alla ricerca del gentiluomo che faccia al caso suo. Il fulcro della discussione è il ritorno di Nicola ed il suo ruolo nella vita di Gemma: entrambi sembrano essere proiettati verso un’amicizia e niente di più. Tuttavia, la cosa porta parecchio scompiglio tra gli opinionisti del programma.

Anticipazioni Uomini e Donne: il caos di Samantha

All’ombra di Gemma Galgani potrebbe presentarsi nuovamente Armando Incarnato che sembrerebbe essere al centro delle polemiche di studio di oggi e, chissà, non arriverà a chiedere un confronto con la dama.

Per quanto riguarda Samantha, invece, non riesce a divincolarsi dalla pioggia di critiche che si sono abbattute su di lei. Corteggiatori e tronisti a lei vicina sono furiosi per gli atteggiamenti della tronista.