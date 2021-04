Isola dei Famosi, eliminazioni e nuovi arrivi: grandi sorprese per i naufraghi

L’isola dei Famosi torna dopo una settimana di pausa. Numerose le novità che attendono i naufraghi e i telespettatori da casa.

Le anticipazioni di oggi dell’Isola dei Famosi preannunciano la puntata di oggi particolarmente ricca di emozioni e colpi di scena. Ilary Blasi torna in prima serata a distanza di una settimana insieme ai suoi opinionisti: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

L’appuntamento del giovedì è saltato a causa dell’inizio di un altro programma alle Honduras: Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi. Per non fare incontrare la TV iberica e quella italiana la produzione ha deciso di rimandare l’appuntamento a oggi lunedì 12 aprile.

Oltre a Beppe Braida che ha deciso di lasciare l’isola per motivi strettamente personali, bisogna segnalare diverse tensioni tra i naufraghi, in particolare con Brando Giorgi che ha deciso di staccarsi dal gruppo e con Fariba. La mamma di Giulia Salemi non gode di particolare simpatia ora come ora tra i naufraghi e i prossimi due ad andare al televoto potrebbero essere loro due.

Altro annuncio importante riguarda la riunione eccezionale su Playa Palapa. Elisa Isoardi, Vera Gemma e Miryea Stabile raggiungeranno gli altri concorrenti per una prova ricompensa molto importante. Ma questo significa che il gruppo scoprirà l’esistenza di Playa Esperanza e soprattutto che le tre donne non sono state affatto eliminate.

Isola dei Famosi, sono sei i nuovi concorrenti: c’è anche Ignazio Moser

I primi cinque nuovi concorrenti sono già volati dall’altra parte dell’Oceano e sono in quarantena: i loro ingressi nel programma Mediaset sono previsti tra giovedì 22 aprile e lunedì 26 aprile. Il sesto concorrente invece, Ignazio Moser, è ancora in Italia ed entrerà solo in un secondo momento.

I sei nuovi concorrenti sono: la soubrette Manuela Ferrera, l’attrice Emanuela Tittocchia, la showgirl Rosaria Cannavò, il modello Ludovico Vacchelli, l’ex protagonista de La Pupa e il Secchione Matteo Diamante e l’ex ciclista Ignazio Moser.