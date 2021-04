Amici, ha abbandonato il programma: clamorosa confessione

Due settimane fa la rivelazione, un paio di giorni fa è tornata a parlare su Instagram l’ex insegnante di Amici di Maria De Filippi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MIA MOLINARI_official (@mia_molinari)

Mia Molinari, ex professoressa della scuola di Amici di Maria De Filippi è tornata a parlare del programma dopo due settimane di silenzio dal post di accuse nei confronti del programma. Non le ha mandate a dire né per Lorella Cuccarini e le sue predilette, né per Maria De Filippi ed in generale la produzione del programma.

LEGGI ANCHE > > > Sanremo 2022, altro che Venier: coppia pazzesca alla conduzione



Mancanza di educazione, predilezione per i coreografi esteri, tante le polemiche messe in campo dalla Molinari che, dopo due settimane, è tornata a parlare del messaggio che ha lanciato lei stessa su Instagram.

Amici, Mia Molinari torna a parlare del talent show

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MIA MOLINARI_official (@mia_molinari)

“Dopo una settimana di commenti e dichiarazioni ho deciso di rompere il silenzio e precisare alcune questioni in particolare”, ha cominciato la Molinari nel suo lungo post di Instagram per rispondere a quanto detto su Amici. “Innanzitutto ci tengo a precisare che non ho insultato nessuno, ho soltanto espresso un giudizio” ha sottolineato l’ex maestra del talent show. Ha dovuto poi fare una doverosa precisazione su chi fosse e cos’ha fatto nella sua vita per poter parlare in questo modo: “Nel 2011 la signora Maria De Filippi mi chiamò per insegnare nella scuola di Amici, ma rifiutai. Dopo numerose insistenze decisi di accettare, ma alle mie condizioni: entravo in sala, lavoravo, tornavo alla mia vita ed alla mia famiglia. Ho dovuto abbandonare perché non potevo tollerare certe situazioni e condizioni”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Miguel Bosé racconta il suo dramma: assurda rivelazione



Non ha chiarito quali fossero le condizioni che le fossero strette, ma cita la maestra Celentano: “Rimango amareggiata nel vedere persone che come lei, prima mi “seguivano” e ad oggi, dopo il chiasso mediatico degli ultimi giorni, si sono rimangiati tutto”.