Ristoranti, bar, cinema e palestre: quando e come potrebbero riaprire

È uno dei temi più discussi: quando e come potranno riaprire ristoranti, bar, cinema e palestre? Le ipotesi sul tavolo

Il 20 aprile potrebbe essere la data utile per parziali e graduali riaperture di attività non essenziali come ristoranti, bar, cinema e palestre. A spingere in questo senso ci sono diverse forze politiche, che stanno valutando possibili soluzioni per rendere il tutto sicuro.

Decisivo sarà il prossimo monitoraggio dell’Iss che – qualora riportasse numeri positivi – potrebbe dare il via libera a prime e parziali riprese delle attività. Una delle ipotesi è quella di riaprire i ristoranti a pranzo, favorendo quelli con tavoli all’aperto. Stesso discorso per i bar, con limitazioni per la consumazione in piedi. L’idea sarebbe quella di imporre chiusure alle 15 o alle 16, per proseguire poi con l’asporto.

Le possibili riaperture di ristoranti, bar, cinema e palestre

Discorso simile anche per le riaperture di cinema e teatri. Il ministro della Cultura Dario Franceschini vorrebbe proporre al Cts l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 per la durata dell’intero spettacolo ed effettuare un tampone 48 ore prima (o essere vaccinati). Preferenze poi per le prenotazioni online, così da evitare code.

Infine le palestre, la cui ipotesi è quella di garantire esclusivamente le lezioni individuali, con tutte le misure come il distanziamento, l’igienizzazione, la mascherina e il divieto di utilizzo degli spogliatoi.