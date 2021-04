Il famosissimo cantante, nonché opinionista delle ultime due edizioni del GF Vip, tempo fa aveva rilasciato alcune dichiarazioni che rivelavano alcuni dettagli del suo passato.

Pupo nel corso della venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip andato in onda venerdì 12 dicembre, si è lasciato andare in una confessione che ha lasciato tutto il pubblico senza parole. Il noto cantante senza fare giri di parole affermò di aver vissuto negli anni ’80 un amore che a quei tempi non era reputato puro e candido.

Con il passare del tempo le cose sono cambiate e con esse anche l’opinione pubblica che ha saputo accettare la diversità e renderla protagonista in positivo nella vita di tutti i giorni. Purtroppo ieri non era così e l’esperienza vissuta da Pupo ha lasciato moltissimi telespettatori senza parole.

Pupo, quella rivelazione commovente: “Ne ero innamorato”

Erano gli anni 80 e Pupo era uno dei massimi artisti del tempo. Le sue canzoni erano le più ascoltate in radio e nei Juke-box, ma dietro questa celebrità si celava un amore che lui ha sempre tenuto nascosto, almeno sino a poco tempo fa.

Neo studio del Grande Fratello Vip si parlava delle affermazioni fatte da Cristiano Malgioglio riguardo le difficoltà dell’amore omosessuale. Sul tema erano intervenuti prima Alfonso Signorini e poi Francesco Oppini e a quel punto Pupo ha parlato di quando in passato si è innamorato di un uomo. L’ex cantante ha rivelato di essersi innamorato di un uomo negli anni ’80 e di aver dedicato a questi una canzone.