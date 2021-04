Netflix, arriva la super novità del mese: da vedere assolutamente

Altra super novità in arrivo su Netflix. Infatti la piattaforma streaming è pronta ad accogliere un’altra pellicola pronta a stupire tutti gli utenti.

Cresce sempre di più il catalogo di Netflix, pronta a lanciare un’altra super novità con l’arrivo del film ‘Night in Paradise‘. La pellicola è del regista coreano Park Hoon-jung, e giunge sulla piattaforma dopo il grandissimo successo di Venezia 77. Il film, inoltre, è ambientato nella paradisiaca isola di Jeju, con la natura pronta a fare da contorno ad una bellissima ed intricata storia d’amore.

Il regista sudcoreano, infatti, si è reso protagonista dei più belli film noir e gangster dell’ultimo decennio. Ma il capolavoro della sua carriera sembrerebbe essere proprio ‘Night in Paradise‘, un noir che lascia lo spettatore senza fiato e soprattutto senza speranza. Inoltre la pellicola resta avvincente soprattutto grazie alle scene action tipiche dei film gangster. Andiamo quindi a vedere quando la pellicola uscirà sulla piattaforma.

Netflix, la novità è ‘Night in Paradise’: spunta la data d’uscita

La pellicola del regista sudcoreano ha avuto un grandissimo successo all’ultimo Festival di Venezia ed è pronto ad arrivare su Netflix il prossimo lunedì. Il film, inoltre ha un cast di tutto rispetto. Tra i protagonisti troviamo Um Tae-gu e Jeon Yeo-been, nel ruolo di Jae-yeon. Inoltre proprio l’attrice sarà una delle protagoniste di una serie coreana incentrata sulla mafia italiana intitolata ‘Vincenzo’. La stessa serie sarà una delle novità di Neflix del mese di maggio.

Mentre invece del cast di ‘Night in Paradise’ troviamo anche Cha Seung-won (Korean Odyssey e Cheer Up, Mr Lee!, Man in High Heels, Believer, Secret) che interpreterà lo spietato sicario Vice Ma, Park Ho-san che invece sarà il boss Mr. Yang ed infine Lee Moon-sik pronto ad interpretare un poliziotto corrotto. Si aggiorna ancora il catalogo di Netflix, che adesso è pronto ad accogliere anche tutte le eccellenti pellicole provenienti dalla Corea del Sud.