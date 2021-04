Monete rare, ci sono alcuni centesimi di Euro che valgono un tesoro!

Tra le monete rare più ricercate dai collezionisti, ci sono anche i centesimi. Alcuni di questi valgono tantissimo

Incredibile ma vero, anche i centesimi di Euro possono valere una fortuna. Nell’immenso mercato delle monete rare, infatti, ci sono tantissimi collezionisti disposti a fare follie pur di avere speciali pezzi che – per un motivo o per un altro – sono difficilissimi da trovare. Come detto, all’interno delle liste potrebbero figurare anche monete più recenti.

Pensate che alcuni speciali centesimi già oggi sono molto ricercati e hanno un prezzo che può arrivare anche sui 2500 euro. Andiamo a vedere quale particolare moneta ha raggiunto un valore già così alto e quali sono le peculiarità da tenere d’occhio al momento della ricerca. Potreste avere tra le mani un vero e proprio tesoro!

Monete rare, ecco il centesimo che vale 2500 euro

Un solo centesimo capace di valere anche 2500 euro? Non è uno scherzo, può essere veramente così! Se avete i cosiddetti bronzini nel portafoglio e non sapete come disfarvene, date un’occhiata a questo articolo: potreste guadagnarci una fortuna. Nello specifico, c’è uno speciale esemplare di moneta da 1 centesimo dove è raffigurata la Mole Antonelliana. La stranezza che ha fatto entrare di diritto questo pezzo tra le monete più rare in circolazione, è il fatto che ci sia stato un errore di conio.

Solitamente infatti, sono solo le monete da 2 centesimi ad avere il monumento di Torino inciso sopra. Uno sbaglio di cui i lavoratori della Zecca di Roma si sono accorti quando era ormai troppo tardi. Ad oggi, dovrebbero essere all’incirca 7mila i pezzi in circolazione. Il loro valore per i collezionisti è di 2500 euro.