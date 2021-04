Meteo, ancora piogge sulla penisola: forte peggioramento in atto

Peggiorano le condizioni meteo sulla penisola italiana, infatti le piogge si espanderanno su gran parte delle regioni, con temperature in forte calo.

Non c’è pace per la penisola italiana, con il meteo che peggiora a causa della diffusione delle piogge su gran parte del paese. L’alta pressione ha ceduto sulla penisola, lasciando spazio ad una nuova perturbazione che sta colpendo l’Italia in queste ore. Già nella giornata di ieri abbiamo visto un netto peggioramento specialmente a Nordovest, con precipitazioni che hanno colpito specialmente Liguria, Lombardia e Piemonte. Inoltre qualche piovasco ha iniziato a colpire il Centro, specialmente Toscana e Umbria.

Durante la giornata di oggi, l’attenzione sarà rivolta specialmente alla Liguria, dove le precipitazioni potrebbero presentarsi sotto forma di autentici nubifragi. Cresce quindi il pericolo di allagamenti, con la Protezione Civile che lancia l’allerta meteo. Inoltre le piogge continueranno a colpire anche Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. La neve invece continuerà a scendere solamente sulle vette alpine. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime 24 ore.

Meteo, piogge in diffusione sulla penisola: ancora maltempo durante questa domenica

Sull’Italia avremo ancora maltempo, con un’altra domenica caratterizzata dalle piogge. Infatti a provocare queste precipitazioni ci penserà l’arrivo di un vortice atlantico, pronto a travolgere il paese. Le condizioni meteo precarie, non colpiranno solamente il Nord Italia, ma anche il settore più meridionale, con forti venti e mari agitati. Avremo quindi una situazione molto delicata, con l’Italia pronta a vivere nell’incertezza meteorologica. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un’altra giornata segnata dal maltempo. Inoltre mentre la giornata di ieri le precipitazioni colpivano solamente Nordovest, durante questa domenica colpiranno anche tutte le regioni di Nordest. Quindi la giornata risulterà bagnata su tutto il settore settentrionale, con il maltempo che la farà da padrone. Anche le temperature caleranno con massime dai 9 ai 14 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo un netto peggioramento. Anche qui la situazione sarà in prevalenza piovosa, con cieli coperti ancora su Toscana ed Umbria. Durante questa giornata, però, le precipitazioni si diffonderanno su tutto il settore, con piogge anche sulle regioni adriatiche come Marche e Abruzzo. Anche qui le temperature subiranno un lieve calo, con massime che oscilleranno dai 12 ai 17 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo ancora bel tempo. Infatti, nonostante l’arrivo di nubi alte e stratiforme, le regioni meridionali continueranno ad attraversare giornate soleggiate. Inoltre qui avremo temperature in controtendenza. Infatti con un lieve aumento, i valori termici massimi si attesteranno tra i 17 ed i 21 gradi.