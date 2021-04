Ennesimo successo per la conduttrice più amata dagli italiani. Maria De Filippi sale nuovamente sul podio.

Un successo dopo l’altro che dura da anni. Maria De Filippi si conferma la conduttrice più amata e i suoi programmi i più seguiti dagli italiani. Nella serata di ieri il boom di ascolti l’ha ottenuto proprio il Serale di Amici 2021, il talent show condotto appunto dalla moglie di Maurizio Costanzo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Elisa Isoardi, indiscrezione pazzesca: “Condurrà un programma Mediaset”

Da quattro settimane tale programma continua a raggiungere sempre una maggior fetta di ascoltatori e macina un record dopo l’altro. Ieri sera ad esempio, Amici Serale è stato visto da 5,7 mln di spettatori il cui numero è pari al 26% di share. Numeri da record che fanno impallidire i diretti concorrenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Covid Gran Bretagna, più della metà dei positivi è asintomatica: l’indagine

Maria De Filippi da record, ennesimo successo: è suo il podio

La replica di Sotto Copertura – La Cattura di Zagaria che aveva riscosso molto successo è stata letteralmente asfaltata da Amici. La fiction in onda su Rai1 ha ottenuto soltanto 3,1 mln di telespettatori pari al 13,8% di share.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Enrica Bonaccorti racconta il suo dramma: pubblico senza fiato – VIDEO

Benino gli altri programmi. Di seguito la lista completa degli ascolti tv di ieri sabato 10 aprile: Rai 2 F.B.I 1.364.000 spettatori (5,1%), Blue Bloods 1.300.000 (4,9%) e Instinct 947.000 (3,9%). Italia 1 Wonder Park 1.133.000 (4,3%). Rai 3 Città Segrete 2.248.000 spettatori (9,4%). Rete 4 Bernadette: Miracolo a Lourdes 987.000 (4%). La7 Eden presenta – Before the Flood 489.000 (1,9%). Tv 8 Destini Incrociati 262.000 (1,1%). Nove Matteo Messina Denaro – Il Superlatitante 453.000 (1,7%).