Juventus-Genoa 3-1: highlights, voti e tabellino finale del match

Juventus-Genoa: highlights, voti e tabellino finale del match giocato allo Juventus Stadium. I bianconeri ottengono una preziosa vittoria

Si è da poco concluso il match giocato a Torino tra la Juventus di Andrea Pirlo e il Genoa di Davide Ballardini. I bianconeri erano chiamati a confermare quanto di buono fatto pochi giorni fa contro il Napoli, mentre i rossoblù sono alla ricerca di punti per consolidare la salvezza e allungare sulle ultime in classifica. Alla fine, ha avuto di meglio la squadra campione d’Italia.

Il primo tempo è iniziato con la Juventus subito in avanti e alla ricerca del gol del vantaggio, che è arrivato dopo soli 4 minuti grazie al gol di Kulusevski su splendido assist di Cuadrado. Bianconeri in continuo pressing per trovare il gol del 2-0. Al 22′ Cristiano Ronaldo colpisce il palo dopo una bella azione di Federico Chiesa, e poco dopo ci pensa Alvaro Morata ad allungare col doppio vantaggio.

Tutt’altro Genoa in avvio di ripresa. Gli uomini di Ballardini iniziano col piglio giusto e trovano il gol dell’1-2 con Gianluca Scamacca, che finalizza un bel cross di Nicolo Rovella. Al 56′ l’ex Marko Pjaca ha l’occasione per pareggiarla ma tira alto sopra la traversa. Un minuto dopo è Cristiano Ronaldo a tentare il ribaltamento di fronte, ma non riesce a finalizzare. Ci mette 2 minuti McKennie a trovare il gol del 3-1, appena entrato.

Juventus-Genoa, il tabellino finale del match

MARCATORI: Kulusevski (J) 4′, Morata (J) 22′, Scamacca (G) 49′, McKennie (J) 70′

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6.6; Cuadrado 6.5 (dal 46′ Alex Sandro 6.5), De Ligt 6, Chiellini 6, Danilo 6.5; Chiesa 6 (dal 74′ Arthur 6), Bentancur 6, Rabiot 5.5 (dall’84’ Ramsey 6), Kulusevski 7 (dal 68′ McKennie 6.5); Morata 6.5 (dal 68′ Dybala 6), Cristiano Ronaldo 5. All. Pirlo 6.5

GENOA (3-5-2): Perin 6; Masiello 6; Radovanovic 5.5, Criscito 6; Biraschi 5.5 (dal 46′ Ghiglione 5.5), Behrami 6 (dal 46′ Pjaca 6), Badelj 6, Rovella 5.5 (dal 63′ Zajc 6), Zappacosta 6.5; Pandev 5.5 (dal 63′ Shomurodov 6), Scamacca 7 (dal 70′ Melegoni 6). All. Ballardini 5.5

