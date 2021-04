Juventus, CR7 choc: il gesto a fine gara fa tremare tutti i tifosi e non sono esclusi adesso colpi di scena in tal senso.

La Juventus batte il Genoa in una delle sfide più attese della trentesima giornata di Serie A ed è momentaneamente terza in classifica, alle spalle dell’Inter capolista e del Milan. I bianconeri si sono imposti alla fine col punteggio di 3-1 grazie alle reti di Kulusevski, Chiesa e McKennie, mentre l’unica nota stonata di questo pomeriggio si chiama Cristiano Ronaldo. Il centravanti bianconeri ha sciupato una clamorosa occasione a pochi centimetri dalla porta ed è apparso nervoso in più di un’occasione. Un piccolo campanello d’allarme che fa tremare il popolo di fede bianconera.

Juventus, CR7 choc: il gesto a fine gara fa tremare tutti i tifosi – FOTO

Ma non è finita qui. Proprio CR7, dopo il triplice fischio dell’arbitro, si è tolto la maglia, l’ha buttata via ed è rientrato immediatamente verso gli spogliatoi. Un gesto che di certo non è passato inosservato e che potrebbe aprire nuovi scenari in casa Juve: la permanenza dell’ex Real Madrid a Torino non appare più così scontata e non sono esclusi colpi di scena già nei prossimi giorni. Una mazzata pesantissima, dunque, per la Juve e per i suoi tanti tifosi.