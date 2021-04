Iva Zanicchi in lacrime in diretta Tv: pubblico commosso – VIDEO

La simpaticissima Iva Zanicchi in diretta Tv è tornata a parlare di una ferita ancora aperta facendo commuovere il pubblico di Canale 5

Ospite di Barbara D’Urso a “Domenica Live”, Iva Zanicchi è tornata a parlare di una ferita che non riesce a rimarginarsi. Impegnata nelle vesti di opinionista della quindicesima edizione dell’ “Isola dei Famosi 2021”, assieme ad Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, l’ex conduttrice televisiva ha affrontato il dolore legato alla perdita del fratello.

Iva Zanicchi nel mese di novembre 2020 è risultata positiva al Covid-19, ma dopo una lunga battaglia ne è uscita vincitrice. Stessa cosa non si può dire del fratello che purtroppo è scomparso per Covid nello stesso mese.

Arrivata nel salotto della D’Urso, Iva Zanicchi ha rivissuto con un video preparatogli dalla produzione di “Domenica Live” dei flashback della sua vita. Tra questi vi era anche il fratello Antonio.

La cantante non è riuscita a trattenere l’emozione ed ha parlato di quanto sia stato brutto perdere un fratello in questo periodo e per Covid: “È impossibile elaborare il lutto, non me l’hanno fatto vedere dopo che è morto, trovo questo disumano”.

Un periodo difficile che ha messo a dura prova la Zanicchi

La simpaticissima Iva Zanicchi tornata sul piccolo schermo nelle vesti di opinionista all’ “Isola dei Famosi 2021” sta mostrando la sua grinta al pubblico italiano, favorendo l’ottima riuscita del seguitissimo reality con al timone la bellissima Ilary Blasi.

Ma facendo qualche passo indietro nel tempo, non è stato per niente un periodo felice per la cantante che starebbe ancora cercando di elaborare il lutto del fratello Antonio, scomparso per Covid nel novembre 2020.

Iva Zanicchi ha più volte dichiarato che dal 2019 è voluta direttamente saltare al 2021 per non ricordare il 2020, un anno difficile che l’ha messa a dura prova. La cantante nel 2020 oltre a perdere il fratello per Covid, ha combattuto il virus in prima persona e come se non bastasse, mentre lei era ricoverata all’ospedale di Vimercate, il marito Fausto Pinna si trovava a casa anch’egli positivo. Questo ultimo è stato infine colpito da un tumore che però affronta con tanta grinta.