Inter-Cagliari 1-0: voti, highlights e tabellino finale del match

Inter-Cagliari: voti, highlights e tabellino finale del match giocato alle 12:30 a San Siro. Gli uomini di Conte si avvicinano allo Scudetto

Da una parte la cavalcata trionfale verso la vittoria dello Scudetto a 11 anni dall’ultima volta, dall’altra la disperata ricerca di punti per la salvezza: Inter-Cagliari è la classica partita che vale più di 3 punti. Le due compagini si sono date battaglia alle 12:30 per il match di Serie A, e alla fine ad aver avuto la meglio sono stati alla fine gli uomini di Conte.

Il primo tempo parte con i nerazzurri subito in pressing e alla ricerca del gol per sbloccare la partita. All’11’ Eriksen tenta la botta dalla distanza, ma Vicario si fa trovare pronto. Svolta al 18′, quando Alexis Sanchez trova il gol del vantaggio ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco. Partita bloccata, con l’Inter che tiene il pallino del gioco ma non trova spazi per affondare.

Il secondo tempo parte sulla falsa riga del primo. I nerazzurri continuano a premere il piede sull’acceleratore e mettono in difficoltà la difesa cagliaritana, che però regge. Al 69′ Stefan De Vrij colpisce di testa sugli sviluppi di un corner ma prende il palo pieno. Cambia tutto al 77′, quando Hakimi trova Darmian in area che non sbaglia e porta i suoi in vantaggio.

Inter-Cagliari, il tabellino finale del match

MARCATORI: Darmian (I) 72′

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 6.5 Bastoni 6; Darmian 7 (dall’84’ D’Ambrosio 6), Sensi 6 (dall’81’ Vecino 6), Brozovic 6.5, Eriksen 6.5 (dall’81’ Gagliardini 6), Young 6 (dal 70′ Hakimi 6.5); Lukaku 5.5, Sanchez 5.5 (dal 70′ Lautaro Martinez 6) All. Conte 6

CAGLIARI (3-5-2): Vicario 6.5; Rugani 6 (dall’85’ Simeone 6), Godin 6.5, Carboni 6.5; Nandez 6, Marin 6, Nainggolan 6.5, Duncan 5.5 (dal 72′ Asamoah 6), Zappa 5.5 (dal 91′ Cerri SV); Pavoletti 6 (dal 91′ Pereiro SV), Joao Pedro 5.5. All. Semplici 6

