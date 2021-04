Fortnite, lo streamer Tfue annuncia una super novità in esclusiva

Una grossa novità è stata annunciata dal noto streamer di Fortnite Tfue: avrà le sue carte NFT

Il mondo di Fortnite è pronto ad arricchirsi ancora. Si tratta indubbiamente di uno dei brand più importanti e riconosciuti di sempre, che non può essere circoscritto al semplice videogioco. Epic Games ha saputo nel corso degli anni sfruttare l’ondata di entusiasmo a proprio favore, dando vita a tornei ufficiali, gadget esclusivi e tanto altro.

Ad averne giovato ci sono sicuramente anche gli streamer, diventati delle vere e proprie icone di Fortnite su Twitch e YouTube. Impossibile non menzionare Tfue, una delle figure di riferimento in questo senso. Proprio quest’ultimo ha da poco annunciato una grossa novità in arrivo tramite il suo canale Twitter. Ecco di cosa si tratterà.

Introducing the NFTfue King of Gaming Collection – my own personal NFT series bringing me to life through special edition game characters! RT for your chance to win a Tfue NFT Bobblehead! Visit https://t.co/gm72oFIlY1 for more information about my NFTs and how to buy! #NFT pic.twitter.com/TsH9K9DLNW

— Tfue (@TTfue) April 6, 2021