Enrico Mentana ironico: bufera sulla famosa piattaforma – FOTO

Enrico Mentana ironico: anche il popolare direttore del TG di La7 è finito nel calderone degli scontenti e ha attaccato con classe



Una domenica di passione per i tifosi della Serie A, ma per alcuni è stata decisamente diversa. Improvvisamente DAZN è andata in down per il suo servizio in streaming, mentre è stata visibile sul canale 209 di Sky, siua per Inter-Cagliari delle 12.30 che per Verona-Lazio delle 15. Un doppio disservizio che ha scatenato valanghe di proteste, alcune ironiche e altre decisamente irate.

Il messaggio apparso su DAZN chiedeva di portare pazienza. Enrico Mentana, notissimo tifoso interista, ha usato l’arma della battuta per rispondere ma il suo è un sorriso amaro. La preoccupazione più grande è proiettata sul futuro perché la piattaforma avrà in mano i diritti completi per la Serie A fino al 2024 e non ci sono garanzie sulla copertura in streaming che accontenti tutti i possibili abbonati (a Sky oggi sono circa 4 milioni)

Con una nota ufficiale diffusa dall’Ansa, DAZN si è difesa così: ““Siamo molto dispiaciuti di quando accaduto nel corso della visione della partita Inter Cagliari. Il problema è derivato dal fallimento del servizio di autenticazione fornito da un nostro partner esterno che non è stato in grado di risolvere velocemente applicando le previste procedure di backup, pur avendo ricevuto da parte di Dazn informazioni tempestive e collaborazione immediata.

DAZN down in tutta Italia, le scuse della piattaforma non bastano: sul web si scatena l’ironia



Tifosi Vip o meno, sono state tantissime le reazioni sul web dopo i disservizi di DAZN. Ecco alcuni esempi:

Emozioni a non finire in questo avvio di #InterCagliari. Ecco alcune delle azioni più spettacolari.#DAZN pic.twitter.com/Eqrn0xR9Ll — Paolo Ziliani (@ZZiliani) April 11, 2021

Ma Lukaku ha le braccia aperte da 15 minuti è possibile?#InterCagliari pic.twitter.com/cNr49Y0pgQ — Gli Autogol (@GliAutogol) April 11, 2021