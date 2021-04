Elodie, un lodevole gesto: l’iniziativa commuove tutti – FOTO

La bellissima Elodie si schiera dalla parte di chi è in difficoltà. Promuove l’iniziativa ed il suo gesto fa impazzire i followers su Instagram

La bellissima Elodie Di Patrizi non smette di stupire i suoi fans. La cantante che più volte ha dichiarato di aver avuto un’infanzia poco facile ma che è riuscita a raggiungere e a coronare il suo sogno grazie anche alla partecipazione al talent show “Amici” di Maria De Filippi, ha deciso di schierarsi dalla parte di chi ha più bisogno.

Difatti, dopo Fedez, la talentuosa cantante ha voluto condividere e promuovere, attraverso il suo account di Instagram, una raccolta fondi avviata dalla cugina di Malika Chalhy. Un modo questo per esprimere tutta la sua solidarietà a Malika, la ragazza 22enne originaria di Firenze, messa alla porta dalla sua famiglia perché omosessuale.

I genitori ed il fratello l’avrebbero minacciata quando sono venuti a conoscenza del suo orientamento sessuale, circa 3 mesi fa. Da allora la 22enne non ha più fatto rientro a casa, per questo motivo la cugina avrebbe promosso la raccolta fondi così da poterle dare la possibilità di ripartire da zero e senza l’aiuto della sua famiglia.

Malika messa alla porta perché omosessuale: Elodie condivide la raccolta fondi destinata alla ragazza

Dopo aver svelato il proprio orientamento sessuale ai genitori, Malika Chalhy è stata sbattuta fuori casa. Questi ultimi l’avrebbero addirittura minacciata di morte.

Diversi gli artisti che hanno deciso di sostenere la raccolta fondi avviata da una cugina della ragazza per consentire alla 22enne di ripartire da zero senza l’aiuto di chi l’ha messa alla porta. A dare il proprio contributo la dolcissima Elodie Di Patrizi la quale ha più volte parlato della sua infanzia che non sarebbe stata per niente facile. Ha così deciso di schierarsi dalla parte della povera ragazza.

Nei giorni scorsi, il marito della Ferragni, nelle sue Insta-Stories ha invece lanciato un appello contro l’omofobia dichiarando che trova innaturale rifiutare una figlia solo perché ha un orientamento sessuale ‘diverso’: “La mia coscienza mi impone di aiutare questa ragazza anche solo per ricordarle che il mondo non è tutto così“.