Elisa Isoardi, indiscrezione pazzesca: “Condurrà un programma Mediaset”

Spunta una clamorosa indiscrezione su Elisa Isoardi. L’ex modella, infatti, condurrà un programma Mediaset di punta: cosa sta succedendo.

La sua presenza all’Isola dei Famosi ha entusiasmato tutti e l’esperienza da naufraga sta segnando un rilancio per la carriera di Elisa Isoardi. Infatti una volta terminato il reality, la conduttrice televisiva dovrebbe restare in Mediaset, per condurre uno dei programmi di punta del mattino. Infatti la Isoardi potrebbe seguire l’esempio di Simona Ventura e restando nel ‘Biscione’ diventando il volto di qualche programma.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Stefano De Martino, che risposta alla Celentano: balletto esilarante – VIDEO

A dare l’annuncio ci ha pensato Alberto Dandolo su ‘Oggi’. Infatti i vertici di Mediaset starebbero pensando di sostituire Federica Panicucci a ‘Mattino Cinque‘. La scelta del Biscione, così, andrebbe a cadere proprio sulla Isoardi. L’ex modella, infatti, sta ricevendo tantissimi complimenti anche da oltre-oceano e potrebbe proseguire la carriera proprio su Canale 5. Andiamo quindi a vedere l’annuncio dato da Dandolo sul settimanale.

Elisa Isoardi, la conduttrice pronta ad approdare a ‘Mattino Cinque’: l’annuncio

Lo scoop di Alberto Dandolo sulla prossima conduttrice Mediaset, ha riacceso i riflettori su Elisa Isoardi. Infatti stando alle parole del giornalista sul settimanale ‘Oggi’ l’ex modella sarebbe pronta a rubare il posto a Federica Panicucci. Inoltre tra le possibilità ci potrebbe essere anche una collaborazione con la stessa Panicucci, conducendo uno spin-off proprio di ‘Mattino Cinque’. Infatti la bionda conduttrice potrebbe perdere il posto completamente, solo al partire della prossima stagione.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Enrica Bonaccorti racconta il suo dramma: pubblico senza fiato – VIDEO

Ma per ora questa è solo una delle tante indiscrezioni sul futuro della conduttrice. Infatti ad oggi Federica Panicucci continua ad essere apprezzatissima ed a riscuotere un buon successo nel ‘Biscione’. Ma non solo, tra le tante indiscrezioni, c’è anche una che vede la Isoardi protagonista del pomeriggio di Canale 5, scalzando così una senatrice come Barbara d’Urso. Vedremo, quindi, quale sarà il destino di Elisa una volta conclusa l’esperienza all’Isola.