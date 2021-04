Elisa è distrutta dal dolore della grave perdita dei suoi due zii, deceduti a causa del Covid.

Elisa attraverso i social informa i suoi fan della scomparsa dei suoi zii, Franco e Dan; scomparsi entrambi per il Coronavirus. La cantante li definisce due giganti attraverso una serie di foto e un lungo messaggio postato su Instagram. Il dolore della perdita è tanto ed è “quasi impossibile accettare che questo Covid vi abbia portati via”, scrive Elisa, 43 anni.

“Ho mille ricordi che sfrecciano nella mente. Zio Franco e zia Dani, mi avete messa su un palco che non avevo ancora quattro anni. Zia, insieme alla mamma e a Felice mi hai aperto una finestra sul palcoscenico, sull’arte, sull’immaginazione, sull’arte della trasformazione. È stata una fortuna immensa poter essere lì con voi mentre costruivate i vostri spettacoli e assorbire quell’energia creativa e quel senso di potere e di magia che emanavate”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Anche Facebook imita Clubhouse: come funzionerà Hotline

Elisa, doppio lutto in famiglia: “Buon viaggio nella Luce”

Il messaggio è lunghissimo e testimonia il dolore enorme che questa doppia perdita ha provocato nella cantante. “Siete stati un esempio. Eravate l’avanguardia, le possibilità, lo sguardo sul mondo e nella mente creativa, in un Friuli dei primi anni Settanta, in una provincia che non ha mai potuto costringervi a essere chi non eravate. L’avete piegata. Avete scavalcato barriere di ogni genere, in nome della libertà e dell’arte. Dei giganti. Sempre tornerò ai vostri occhi concentrati, ai vostri volti sognanti, sempre mi ispireranno”.

Ricordi su ricordi che commuovono anche il lettore che dinanzi a tanto amore si unisce a Elisa nel dolore che la sta dilaniando. “La cosa più preziosa e immortale è il vostro spirito. Buon Viaggio nella Luce, Zia Dani e Zio Franco, sarete sempre con noi”.