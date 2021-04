Cashback, può arrivare una clamorosa beffa: le ultime

Cashback, clamoroso in Italia. Può arrivare una notizia terribile malgrado gli aggiornamenti giunti dal Senato in questi giorni

Il cashback è stato confermato, sì, ma ciò non significa necessariamente che lo sia anche il supercashback. La mozione di sfiducia avanzata e bocciata nell’Aula del Senato, la quale ha fatto esultare migliaia di italiani ormai già grandi appassionati del concorso digitale, potrebbe comunque riservare una spiacevolissima sorpresa per gli italiani a strettissimo giro. Perché quello andato in scena in questi giorni è stato solo un “match preliminare”, con la vera e propria resa dei conti attesa piuttosto nelle prossime settimane.

Cashback, e se a saltare fossero i 1.500€?

E lì, quando davvero bisognerà emettere un verdetto significativo, non è da escludere che il super premio di 1.5000 euro venga depennato. Del resto sarebbe un modo per far felici tutti nei limiti del possibile: i cittadini che, seppur rinunciando a un mega bottino, avrebbero comunque l’occasione di un ritorno economico annuale, e le casse dello Stato che risparmierebbe una grossissima fetta del mega budget stanziato per finanziare l’iniziativa. Soldi, a quel punto, che potrebbero essere reinvestiti per altre priorità.

Ecco perché il supercashback, nonostante la buona notizia di questi giorni, è sempre più a rischio. Del resto è proprio da qui che sono iniziate le polemiche e tutte le questioni del caso: è da quando in palio sono stati messi 1.500€ a luglio, perfetti per finanziarsi una vacanza per esempio, che i furbetti si sono scatenati a suon di escamotage e scorrettezze varie pur di ottenere transazioni, scalare la classifica ed entrare nei primi 100.000 posti. Tutto questo, molto presto, potrebbe dunque finire.