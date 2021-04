Stefano De Martino, che risposta alla Celentano: balletto esilarante – VIDEO

Un’esilarante siparietto di Stefano De Martino dedicato alla maestra Celentano in occasione del loro lavoro ad Amici 20

Stefano De Martino si è fatto attendere, ma poi ha risposto coi fatti alla maestra Celentano. Proprio durante la scorsa puntata del serale, i due hanno avuto una piccola discussione in cui la maestra di danza ha detto, rivolgendosi al ballerino: “Menomale che hai cambiato ambito”, riferendosi appunto alla sua carriera vincente da conduttore.

Tuttavia, la puntata scorsa De Martino è stato elegante e non ha risposto affatto con arroganza, questa volta, però ha approfittato del suo profilo Instagram per prendersi gioco della maestra. Un balletto esilarante dedicato proprio alla Celentano in vista della puntata di Amici 20 di stasera.

Stefano De Martino e Alessandra Celentano: la querelle continua

La querelle continua simpaticamente sul profilo Instagram del ballerino che posta un video in cui balla “sotto l’occhio vigile della Celentano” e con il commento di Stash.

Questa sera Stefano De Martino, insieme ad Emanuele Filiberto e Stash dei The Kolors sarà negli studi Mediaset per una nuova puntata di Amici 20. Stando alle anticipazioni del programma, tornerà un’ospite eccezionale: Alessandra Amoroso, anche lei ex partecipante del talent show di Maria De Filippi. Anche stasera ci sarà un’eliminazione, a detta di molti, “shock”. Dopo l’uscita dal programma di Tommaso, la produzione del talent show dovrà ben guardarsi da altri colpi di testa del genere per non rischiare una vera e propria rivolta dei fan del programma.