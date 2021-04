Serena Rossi, arriva il crollo inatteso: non era mai accaduto

Brutta stangata per Serena Rossi con l’inatteso crollo che stamattina l’ha svegliata: non era mai accaduto fino ad ora

Nonostante le lacrime, lo spettacolo e le meravigliose sorprese di ieri sera, Canzone Segreta e Serena Rossi sono stati un flop in merito agli ascolti. 3.802.000 spettatori pari al 16,6% di share, la media più bassa da quando il programma di Rai Uno è stato messo in onda. La conduttrice napoletana era partita molto bene, con il nuovo format, raccogliendo 19,34% e 4.168.000 spettatori, ma evidentemente non ha convinto abbastanza ed ha perso per strada tantissime persone.

Quest’ultima puntata di Canzone Segreta è stata falciata dalla replica di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti che, per essere appunto una replica, ha raccolto davanti allo schermo tantissimi telespettatori: 3.977.000 e il 17,45% di share, superando Serena Rossi.

Serena Rossi, il programma non vince né convince

Il nuovo format portato da Serena Rossi non vince – in termini di telespettatori – né convince il pubblico italiano che preferisce ancora una volta i programmi Mediaset. Nonostante la bellissima puntata andata in onda ieri sera, infatti, gli ascolti sono stati più bassi del previsto per la conduttrice napoletana.

Oltre Canzone Segreta, altri programmi non hanno dormito sonni tranquilli. Per quanto riguarda i canali Rai N.C.I.S. ha raccolto 1.404.000 spettatori (5,1%), mentre Clarice 838.000 spettatori (3,8%) per Rai 2. Per quanto riguarda il terzo canale, invece, ha raccolto 967.000 spettatori con La Traviata 967.000 (3,9%). I programmi Mediaset sono andati certamente un po’ meglio: Quarto Grado su Rete 4 ha raccolto 1.501.000 spettatori (7,6%), mentre Le Iene su Italia 1, 1.674.000 spettatori (9%).